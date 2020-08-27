مصر.. توقيف مروجي فيديو "هروب خنزير من مطعم"

أوقفت قوات الأمن المصرية شخصين إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى مروجوه أنه يظهر لحظة هروب خنزير من أحد المطاعم بمنطقة الأميرية شرق القاهرة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مصور الفيديو، وشخص آخر قام بتركيبه وفبركته، حيث اعترفا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

هروب خنزير من محل كبدة وسجق بمنطقة الأميرية بالقاهرة 2020 سنه جميله كلها مفاجأت 😂😂😂 Publiée par ‎الصفحة الرسميه لسكان مدينة العاشر من رمضان‎ sur Jeudi 27 août 2020

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT