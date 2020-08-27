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مصر.. القبض على أول متهم في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت" قبل هروبه والكشف عن اسمه

مجتمع

مصر.. القبض على أول متهم في قضية اغتصاب فتاة
Reuters
الأمن المصري
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قررت النيابة العامة في مصر حبس المتهم أمير زايد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نيل سيتي".

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جاء ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس، خلال محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين، لاتهامه في القضية.

واتخذت النيابة العامة إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال الإنتربول، وجار استكمال التحقيقات.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت، الاثنين، "بضبط وإحضار المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت" عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وذلك بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها والتي منها سؤال المجنى عليها وعدد من الشهود، وجار استكمال التحقيقات".

وتلقت النيابة العامة المصرية يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020 خطابا من المجلس القومي للمرأة، مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس حول تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014 داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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