النيابة المصرية تتخذ إجراءات عاجلة لملاحقة الهاربين في قضية فتاة "فيرمونت" دوليا

اتخذت النيابة العامة المصرية إجراءات عاجلة للملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نيل سيتي".

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وجاء في بيان النيابة العامة أنه ورد إلى النيابة العامة أمس من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، محضر ثابت فيه مغادرة سبعة من المتهمين الصادر أمرٌ من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي).

وأوضح البيان أنه تم التعرف على هروب المتهمين بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة، وجار استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعة مماثلة قدم بالتحقيقات مقطع مصور لها، وكذا جار اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليا.

وغادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو 2020، وتبعهم أربعة آخرون في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29 يوليو 2020، حيث أن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم 8 أبريل 2020.

المصدر: وسائل إعلام مصرية