مصر.. هروب عدد من المتهمين في قضية اغتصاب هزت الرأي العام في مصر

قالت مصادر أمنية إن التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في قضية "فيرمونت"، أفادت بأن عددا من المتهمين هربوا خلال الأيام الماضية، مع بداية فتح النيابة العامة التحقيق.

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وذكرت المصادر في تصريحات لجريدة "المصري اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن التحريات جارية للوصول إلى بقية المتهمين، والتأكد من وجودهم داخل البلاد، أم هروبهم إلى الخارج، مؤكدة أنه تم تعميم ونشر أسماء المتهمين الهاربين على كافة الموانئ والمطارات فور صدور قرار النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت، الإثنين، بضبط وإحضار المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت" عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وذلك بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها والتي منها سؤال المجنى عليها وعددٍ من الشهود، وجار استكمال التحقيقات.

وتلقت النيابة العامة المصرية يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020 خطابا من المجلس القومي للمرأة، مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس حول تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014 داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة.

المصدر: المصري اليوم