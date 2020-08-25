مصر.. النيابة العامة تأمر بضبط المتهمين في واقعة الاعتداء الجنسي على فتاة "فيرمونت"

أمرت النيابة العامة في مصر، بضبط المتهمين في واقعة التعدي الجنسي على فتاة بفندق فيرمونت في عام 2014.

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كما أمرت النيابة المصرية، حسب بيان لها، بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وأوضحت النيابة أن قرارها جاء بعدما أجرت تحقيقاتها، التي شملت سؤال الفتاة المجني عليها وعدد من الشهود، مؤكدة أنه جار استكمال التحقيقات.

وكانت النيابة العامة المصرية قد تلقت يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020 خطابا من المجلس القومي للمرأة، مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس حول تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014 داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية