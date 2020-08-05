النائب العام المصري يأمر بالتحقيق في قضية "فيرمونت نايل سيتي" الجنسية

أمر النائب العام المصري بالتحقيق في قضية "فندق فيرمونت نايل سيتي" الجنسية والمثيرة للجدل التي تعود وقائعها إلى عام 2014.

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وقالت النيابة العامة المصرية إنها تلقت أمس الثلاثاء، كتابا من المجلس القومي للمرأة مرفقا بشكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014 داخل "فندق فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، وشهادات حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأمر النائب العام بفحص ما قدم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا، وستتولى النيابة العامة إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبا، وذلك حفاظا على سلامة التحقيق وحسن سيره.

وبداية الواقعة ظهرت بتصدر وسم "جريمة فيرمونت" قوائم الترند في مصر، والأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن جريمة اغتصاب جماعي، قيل إنها وقعت في عام 2014 في فندق "فيرمونت" فيما نشر ناشطون معلومات وصورا بشأن واقعة الاغتصاب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية