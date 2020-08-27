جاهة عشائرية لرد اعتبار الحصان "غربال درعا"

ألزم صك جاهة عشائرية بالاعتذار لمالك حصان وتسليم الحصان الذي يحمل اسم "غربال" درعا، كرد اعتبار له ولمالكه، وذلك وفق ما نقلته يومية "الرأي".

وجاء ذلك بعد تعرض الحصان المملوك للفارس عماد الهلالات، للضرب من قبل أحد الأشخاص الأسبوع الماضي، خلال مشاركته في سباق.

واعتذر الشخص الذي قام بضرب الحصان أمام الجاهة، التي قصدت شيخ عشيرة الهلالات في وادي موسى الشيخ محمد الهلالي بحضور عدد من وجهاء اللواء.

كما ألزمت الجاهة وبكفالة الشيخ فايز دويرج، من اعتدى على الحصان بالاعتذار في نادي الجبيل الرياضي وتسليم كأس كنوع من رد الاعتبار للحصان ومالكه، وبناء على ذلك تم الصلح.

ويعد الحصان "غربال" واحد من أهم خيول مدينة البتراء، إذ شارك في عدد واسع من البطولات والسباقات الرياضية وتوج العام الماضي بكأس بطل الأردن في سباق الديربي، فيما تعد البتراء أكثر مدن المملكة اهتماما بالخيول وتربيتها.

المصدر: موقع خبرني