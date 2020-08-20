مش قادرة أصرف عليه".. النيابة المصرية تخلي سبيل أم ألقت طفلها أمام مسجد بالإسكندرية

قرر المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، محمد لاشين، إخلاء سبيل سيدة متهمة بإلقاء طفلها أمام مسجد المرسي أبو العباس وتعريض حياته للخطر، وذلك بضمان محل إقامتها.

وصدر القرار، اليوم الخميس، بعد اطلاع النيابة العامة على تقرير لجنة حماية الطفل، والذي أفاد بأن الحالة المالية والاجتماعية السيئة التي تمر بها الأم دفعتها لارتكاب الواقعة، وهو ما تأكد من تحريات المباحث.

وعثر على طفل حديث الولادة أمام مسجد المرسي أبو العباس بالإسكندرية، ملقى بجوار صندوق قمامة ووضعت حول يده أسورة كتب عليها اسم الأم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ووضع الطفل تحت الملاحظة بمستشفى الملكة نازلي تحت تصرف النيابة العامة، التي أجرت تحقيقا عاجلا للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين أن الطفل مصاب بارتفاع شديد في نسبة الصفراء وضعف عام وبفحصه عثر في يده على أسورة خاصة بالمستشفى مدون عليها اسم الأم.

وأفادت المستشفى أن الطفل سبق له الدخول إلى مستشفى رأس التين لتلقي العلاج اللازم رفقة والدته، فيما كلف رئيس النيابة المستشفى بتقديم الرعاية اللازمة للطفل للحفاظ على حياته وإحضار ملف علاجه إلى النيابة العامة.

وكشفت التحريات وتحقيقات النيابة عن شخصية الأم وتبين أنها مقيمة بمحافظة مجاورة وحضرت إلى الإسكندرية ووضعت الطفل في المستشفى ثم حاولت التخلص منه.

وبعد إلقاء القبض عليها، اعترفت الأم، أثناء التحقيق معها، بارتكاب الواقعة أمام رئيس نيابة الجمرك، وأفادت بأنها تعاني من ضيق الحال ولديها طفل آخر وقالت: "مش قادرة أصرف عليه وجوزي سايبني عند أبويا ورافض يصرف علينا"، فلم تجد أمامها غير إلقاء الرضيع لعدم قدرتها على الإنفاق عليه.

ناصر حاتم

المصدر: RT