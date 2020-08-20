مصر.. فتاة تقتل زوجها يوم الزفاف بعد اعترافه بسر خطير

أحالت النيابة العامة المصرية ربة منزل بالغربية إلى محكمة الجنايات، لاتهامها بقتل زوجها يوم الزفاف، لاكتشافها خيانته واتهامه في قضية اغتصاب قبل زواجهما.

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وسددت الفتاة عدة طعنات لزوجها في الصدر بقطعة زجاج بعدما نشبت بينهما مشادة حادة، ما أدى إلى وفاته قبل نقله إلى المستشفى.

وأفادت التحريات وتحقيقات النيابة في أمر الإحالة أن نجدة الشرطة تلقت إخطارا من مستشفى كفر الزيات العام تفيد وصول موظف جثة هامدة إثر تلقيه طعنات في الجسد، وبسؤال عدد من أفراد أسرة القتيل والجيران أكدوا أن مشاجرة نشبت بين القتيل وزوجته ليلة دخلتهما.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمة التى اعترفت بارتكابها جريمة قتله، وقالت إنها سددت له طعنات في جسده بقطعة زجاج لرفضه السماح لها بمغادرة شقة الزوجية عقب اكتشافها اتهامه في قضية اغتصاب.

المصدر: المصري اليوم