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إخلاء سبيل مصري قتل عشيق زوجته وألقى جثته في الشارع!

مجتمع

إخلاء سبيل مصري قتل عشيق زوجته وألقى جثته في الشارع!
Reuters
صورة أرشيفية/ رجل أمن مصري
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة 15 مايو والتبين في مصر، إخلاء سبيل عامل بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، بعد اتهامه بقتل عشيق زوجته وإلقاء جثته في الشارع.

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وقررت المحكمة تجديد حبس زوجة العامل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الزنا.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم ذبح المجنى عليه، وسدد له أكثر من 20 طعنة بسكين المطبخ دفاعا عن شرفه، بعدما شاهده داخل مسكنه وهو يمارس الرذيلة مع زوجته.

وتلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا بالعثور على جثة ملقاة بالشارع، وبالانتقال والفحص تبين قيام عامل بذبح شاب بدافع الشرف، بعدما ضبطه داخل منزله في وضع مخل، وقام بإلقاء الجثة في الشارع.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم وزوجته، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

المصدر: بوابة الأهرام المصرية

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