اشتعال أزمة كبيرة بين أحمد فلوكس وهاني شاكر بسبب موت اليوتيوبر مصطفى حفناوي المفاجئ

نشبت أزمة كبيرة بين نقيب الموسيقيين في مصر، هاني شاكر، والفنان أحمد فلوكس، بعدما قام الأخير بانتقاد شاكر بقوة بسبب نعيه وفاة اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي.

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وجاءت بداية المشكلة بسبب منشور كتبه هاني شاكر عبر صفحته الرسمية على موقع "انستغرام" نعى فيه الراحل مصطفى حفناوي قائلا: "بقلب حزين، أقدم خالص العزاء لأسرة هذا الشاب الجميل، لم تسبقني به أي معرفة ولكن موته المفاجئ أوجع قلوب الجميع، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

وولكن نعي هاني شاكر للراحل، مصطفى حفناوي، لم يلق قبول الفنان أحمد فلوكس، الذي كتب عبر حسابه على "فيسبوك" مهاجما نقيب الموسيقيين: "لا تعليق، أقسم بالله كمية منافقة في الزمن ده غير طبيعي، أم الزمن على الحياة اللي احنا بقينا عايشين فيها، إذا كان أنا معرفوش أنت هاتعرفه، كفاية بقى، أنت إيه؟ كورونا معلمتكمش حاجة، مكانش عارف يخش مستشفى، معملتش حاجة، وأنت نقيب ليه، كفاية أنتوا أيه، لا حول ولا قوة إلا بالله زمن نهاية الزمن".

ومن جراء هذا التعليق تعرض فلوكس لهجوم شديد من متابعيه، مدافعين عن هاني شاكر، خاصة أن شاكر ليس له علاقة بوفاة حفناوي، ما أدى لتراجع فلوكس عن المنشور وحذفه.

ورغم حذفه للمنشور، عاد فلوكس لفتح النار على هاني شاكر في مقطع فيديو بثه عبر حسابه قائلًا إن شاكر "أحب أن يخطف الأضواء"، مؤكدا أنه لم يساعده أثناء مرضه، ولم يزره مثلما فعل الفنان تامر حسني، الذى ذهب إليه في المستشفى للاطمئنان عليه.

بل وهاجم فلوكس جميع الفنانين الذين نعوا "حفناوي"، قائلا: "إنهم مدعون ويبحثون عن الشهرة فقط، ولم يفعلوا أي شيء للراحل"، على حد قوله.

ومن جديد عاد فلوكس ليحذف مقطع الفيديو، قبل أن يخرج في بث مباشر آخر ليعتذر فيه عما بدر منه تجاه الفنان هاني شاكر، مؤكدا أن الأخير قيمة وقامة كبيرة، ولم يكن يقصد الإساءة إليه، خاصة وأنه صديق شخصي لوالده.

قال مصدر إن الفنان الكبير هاني شاكر، رفض اعتذار الفنان أحمد فلوكس الذي قام ببثه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد أن هاجمه خلال الساعات الماضية بسبب نعي شاكر لليوتيوبر الراحل مصطفى الحفناوي.

واعتبر شاكر أن ما قام به فلوكس في حقه خطأ لا يغتفر، خاصة أن ما فعله (اي شاكر) هو تقديم نعي لشخص لا يعرفه ذكره بوفاة ابنته دينا التي رحلت في عز شبابها.

وفي نفس السياق قال مصدر إن الفنان أشرف زكي تدخل في الأمر وهاجم فلوكس على ما فعله وأمره بتقديم اعتذار للفنان هاني شاكر على صفحته، كما أن زكي اعتذر لشاكر عما بدر من فلوكس.

المصدر: الوطن