شاهد.. الصورة الأخيرة لليوتيوبر المصري مصطفى الحفناوي قبل وفاته بساعات
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة اليوتيوبر المصري الشاب مصطفى الحفناوي، الذي توفي اليوم الاثنين، بعد تعرضه لجلطة مفاجئة في المخ.
ونشر أحد أصدقاء الحفناوي الذي يبلغ من العمر 25 عاما صورته من داخل المستشفى وهو في غيبوبة تامة.
وتعرض الشاب المصري، الذي يحظى بشعبية واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لتشخيص طبي خاطئ، مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة، حيث دخل في غيبوبة في المستشفى إلى أن توفي اليوم الاثنين.
المصدر: وسائل إعلام مصرية