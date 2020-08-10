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مصر.. وفاة "يوتيوبر" مشهور بعد تعرضه لجلطة في المخ بشكل مفاجئ (صورة)

أخبار العالم العربي

مصر.. وفاة
Reuters
مصر
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أعلنت صحيفة "اليوم السابع" المصرية وفاة اليوتيوبر الشاب، مصطفى الحفناوي، بعدما تعرض خلال الأيام القليلة الماضية لجلطة مفاجئة في المخ.

مصر.. وفاة
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مصطفى الحفناوي

وتوفي الحفناوي بعد أيام قليلة من إعلان تعرضه للجلطة، حيث أثار دخوله المستشفى جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما تم تشخيص حالته في البداية بشكل خاطئ، عندما نقله أصدقاؤه للمستشفى.

وتعرض الشاب المصري، الذي يحظى بشعبية واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لتشخيص طبي خاطئ، مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة، حيث دخل في غيبوبة في المستشفى إلى أن توفي اليوم الاثنين.

المصدر: اليوم السابع

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