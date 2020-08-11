أهداه لابنته.. مليونير سعودي يشتري منزل عائلة أوناسيس الفخم (صور)

اشترى مليونير سعودي لإبنته المنزل السابق لعائلة "أوناسيس" اليونانية الشهيرة في لندن، مقابل 18.6 مليون جنيه إسترليني، بعد أن كان معروضا للبيع مقابل 25 مليونا.

ويضم المنزل الضخم، المقام على مساحة واسعة 5 غرف نوم ومكتبة و3 غرف استقبال وقاعدة مدخل وبار وغرفة مخصصة للضيوف، بحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الاثنين.

وقالت الصحيفة إن الصفقة تعد الأعلى بين أسعار الشقق غير الحديثة، كما استضاف المنزل العديد من الفعاليات التاريخية.

ومن بين الشخصيات التي تم استقبالها في هذا المنزل، الملياردير اليوناني، أرسطو أوناسيس وزوجته جاكلين كينيدي، التي كانت زوجة للرئيس الأمريكي الأسبق، جون كينيدي، لتتزوج بعد مقتله بسنوات هذا الملياردير اليوناني المعروف.

وشهد هذا المنزل الفخم إقامة حفلات الطبقة الراقية في المجتمع اللندني أنذاك، واستضاف حفلات عائلة أوناسيس في الستينيات والسبعينيات.

المصدر: ديلي ميل