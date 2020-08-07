الحزن يخيم على السعوديين بعد رحيل "أم ليان وراما الدخيل" (فيديو)

حالة من الحزن سادت بين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي عقب نبأ وفاة "أم ليان وراما الدخيل"، التي نالت شهرتها بطريقتها اللافتة في التعامل مع مرض ابنتيها النادر.

وتصدر هاشتاغ #ام_ليان_وراما_الدخيل، اليوم الجمعة، قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"، بعد إعلان وفاة هدى الحربي وهي حامل، بعد صراعها مع فيروس كورونا.

وعرفت الحربي باسم "أم ليان وراما الدخيل"، بعد مناشدتها بالدعاء لابنتيها ليان وراما اللتين أصيبتا بمرض نادر، غير أن ليان توفيت قبل عامين لتلحق بها والدتها متأثرة بإصابتها بكورونا.

#ام_ليان_وراما_الدخيل يارب عوضها في جنان لاتفنى ولا تزول اللهم اجعل رحيلها راحة لها من ما اصابها ومن تعب الدنيا اللهم ارحمها واغفرلها واعف عنها واكرم نزلها واجمعنا بها في جنات النعيم ي قلبي عليكم ي راما حمود 💔💔💔😭 pic.twitter.com/tFlwlr7gG0 — A🇸🇦 (@eiinod1_) August 6, 2020

وعبر آلاف المغردون عن تضامنهم معها، ودعوا لها بالرحمة والمغفرة، وسرعان ما ارتفع هذا الوسم إلى قائمة الأعلى تداولا ودخل قائمة التريند في السعودية.

وتداول رواد "تويتر" مضمون الرسالة الأخيرة "لأم ليان وراما"، والتي قالت فيها: "الله يسعدكم ادعولي وضعي حرج وتحت التنفس وماقدر أرد ولا أتكلم تكفون ادعولي واللي يتصل ماقدر أرد أنا يله قدرت أكتب".

حبايبي راما وحمود انبسطو ولاتزعلوا افتخروا أن امكم هيا هدى الحربي اللي صبرت وتحملت وتعبت عشانكم وعشان تعيشكم احلى حياه وكانت أقوى امرأة عرفتها في حياتي كانت صبوره وحنونه ومحترمه والكل يدعي لها انا ادعي لليان دايم واوعدكم ماراح انساها من دعائي كونوا أقوياء #ام_ليان_وراما_الدخيلpic.twitter.com/lOw9bmoA9m — Booba50 (@Booba501) August 7, 2020

ماتت ليلة جمعه وهذا من علامة حسن الخاااتمه الله يعوضها بجنه عرضها السموات والأرض قبل سنه فُجعت بخبر وفاه بنتها وهذي السنه سمعت وفاتها اكثر انسانه صبرت وتحملت يارب ترحمها وتغفر لها وتسكنها فسيح جناته وتثبتها عند السؤال💔..

#ام_ليان_وراما_الدخيلpic.twitter.com/D1BakyPI4W — ѕнαукнα♔ (@Shncf1_) August 6, 2020

المصدر: وكالات