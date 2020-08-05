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تركيا: وفاة مؤذن مسجد آيا صوفيا بنوبة قلبية

مجتمع

تركيا: وفاة مؤذن مسجد آيا صوفيا بنوبة قلبية
AFP Ozan KOSE
مسجد آيا صوفيا في تركيا
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نعت دار الإفتاء التركية مؤذن جامع آيا صوفيا عثمان أصلان الذي توفي بنوبة قلبية، حيث عمل مرشدا متطوعا في المسجد خلال الفترة الأخيرة.

وجاء في بيان النعي: "منذ اليوم الأول لإعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا الكبير، تم تعيين الموظفين للإرشاد الطوعي للترحيب بالزوار وضمان الامتثال لتدابير (كوفيد -19) داخل المسجد".


وأضاف: "توفي المرشد عثمان أصلان بنوبة قلبية الأحد الماضي، أثناء أدائه واجبه في المسجد".

وتابع: "أرسل جثمانه بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد سلطان غازي سلطان المركزي إلى مسقط رأسه لدفنه هناك".

المصدر: "دار الإفتاء التركية"

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