تركيا: وفاة مؤذن مسجد آيا صوفيا بنوبة قلبية

نعت دار الإفتاء التركية مؤذن جامع آيا صوفيا عثمان أصلان الذي توفي بنوبة قلبية، حيث عمل مرشدا متطوعا في المسجد خلال الفترة الأخيرة.

وجاء في بيان النعي: "منذ اليوم الأول لإعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا الكبير، تم تعيين الموظفين للإرشاد الطوعي للترحيب بالزوار وضمان الامتثال لتدابير (كوفيد -19) داخل المسجد".

Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîfi'nde gönüllü rehberlik hizmeti sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Kağıthane İlçemiz Uhud Camii Müezzin-Kayyım'ı Osman Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/kfj7OiPTAF — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) August 4, 2020



وأضاف: "توفي المرشد عثمان أصلان بنوبة قلبية الأحد الماضي، أثناء أدائه واجبه في المسجد".

وتابع: "أرسل جثمانه بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد سلطان غازي سلطان المركزي إلى مسقط رأسه لدفنه هناك".

المصدر: "دار الإفتاء التركية"