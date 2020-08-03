الإمارات.. الحبس والطرد لعامل تحرش بقاصر

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس عامل آسيوي 6 أشهر وطرده، بتهمة ملاحقة فتاة قاصر (16 عاما) في مصعد بنايتها، حيث حاول إجبارها على الصعود معه إلى السطح، لكنها أفلتت منه.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إنها "كانت في طريقها إلى شقتها وشاهدت المتهم في مدخل البناية، وبمجرد فتح باب المصعد دخل وراءها، وحين فتح الباب في الطابق الذي تسكن فيه فوجئت به يسد الطريق ويمنعها من الخروج".

وأضافت: "طلب منها مرافقته إلى سطح المبنى فقاومته بشجاعة ودفعته من أمامها، فأمسكها من منطقة حساسة من جسدها، لكنها أفلتت في النهاية وتوجهت إلى شقتها، وأخبرت والدها ووالدتها بما حدث".

وتابعت: "خرج الأب سريعا وبحث عن المتهم عبر كاميرات المراقبة في البناية، وعلم أنه توجه إلى بناية مجاورة، فتوجه إلى هناك وأمسك به وأبلغ الشرطة".

واعترف المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنه هاجم الفتاة في المصعد وحاول إجبارها على الصعود معه إلى سطح البناية للاعتداء عليها، لكنها استطاعت الفرار منه.

ووجهت إليه النيابة العامة تهمة هتك العرض بالإكراه، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه 6 أشهر قبل طرده.

المصدر: "الإمارات اليوم"