مصر.. طبيب جديد للفقراء والمعوزين

نشرت خدمة "صحافة المواطن" في "اليوم السابع" اليوم الأحد، مشاركة أحد قرائها عن "طبيب للفقراء والمعوزين" يدعى عصام فريد تادرس وهو طبيب أنف وأذن وحنجرة.

وقال القارئ في رسالته، "طبيب جديد للفقراء والمعوزين في الإسماعيلية، عصام فريد تادرس، دكتور أنف وأذن وحنجرة، أكثر من 50 عاما من العطاء، ولا زال يتقاضى 10 جنيهات والإعادة 3 جنيهات وللعساكر بجنيه واحد".

وأضاف: "الكشف لغير القادرين مجانا، علما أنه يأتي يوميا من الإسماعيلية إلى حي الزقازيق بالقطار ويوقع الكشف على الناس في القطار أحيانا وغالبا ما يعطى الدواء مجانا".

وتابع: "نموذج مشرف ومزيج من الرحمة والإنسانية، حان الوقت لأن تتصدر هذه النماذج المشهد وتكون القدوة الحقيقية لكل طفل وشاب".

المصدر: "اليوم السابع"