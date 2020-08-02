تفاصيل جديدة عن قضية شغلت الرأي العام في مصر: امرأة تزوجت رجلين في وقت واحد

أصدرت النيابة العامة المصرية آخر ما توصلت إليه تحقيقاتها بشأن قيام امرأة تبلغ من العمر 21 عاما تقيم بمنطقة المرج بالجمع بين زوجين في وقت واحد.

وتعود الواقعة كما جاء في تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، في القضية رقم 9603 لسنة 2019 جنايات المطرية، بعد أن كشفت التحقيقات قيام زوجة بالجمع بين زوجين في آن واحد بتزوير رسمي في عقود الزواج.

وكشفت التحقيقات قيام ربة منزل 21 سنة، بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية وهو مآذون بمنطقة المرج في ارتكاب تزوير لوثيقة عقد الزواج بتاريخ 20 مايو 2019، حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وذلك بأن مثلت أمام الموظف المختص وأمدته بالبيانات اللازمة المراد إثباتها وقررت بخلوها من الموانع الشرعية، على خلاف الحقيقة التي تشير لوجود مانع شرعي نظرا لاستمرار علاقتها الزوجية مع زوجها الأول من يناير 2018 بعقد زواج.

وأوضحت الأوراق التي قدمتها المرأة أن زوجها الأول طلقها بتاريخ يونيو 2019، فقام الموظف المختص بتزويجها من زوجها الثاني "حسن النية "، فتمت الجريمة بناء على هذا.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد المتهمة والذي أقر أن ابنته كانت متزوجة منذ يناير 2018، إلا أنه فوجئ أنها تزوجت من آخر بتاريخ 29 أبريل 2019 رغم استمرارية العلاقة الزوجية مع زوجها الأول.





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واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الزوج الأول والذي أقر بالتحقيقات أنه تزوج من المتهمة بتاريخ 7 يناير 2018، وأنه قام بتطليقها بتاريخ 13 يونيو 2019، وأنه فوجئ أنها تزوجت بتاريخ 29 أبريل 2019، أي قبل طلاقها منه بشهرين كاملين.

وخلال التحقيقات استمعت النيابة العامة إلى أقوال موظف بنيابة الزيتون لشؤون الأسرة ومأذون شرعي، وأوضح أنه القائم على تزويج المتهمة على زوجها الثاني بتاريخ 29 أبريل 2019، بموجب وثيقة الزواج رقم 6 والمقيدة برقم 798 بتاريخ 20 مايو 2019، وذلك بأن حضرت المتهمة أمامه وقررت خلوها من الموانع الشرعية، ولم تقر بأن علاقتها الزوجية مع زوجها الأول ما زالت مستمرة.

من جانبها قررت النيابة العامة إحالة المتهمة لمحكمة الجنايات، بتهمة تزوير محرر رسمي، والجمع بين زوجين.



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT