مصر .. تطورات جديدة في قضية مواطن رمى أولاده الثلاثة تحت سكة القطار

قررت النيابة المصرية نقل المتهم بقتل أطفاله الـ3 عند قرية معصرة ملوي في جنوب محافظة المنيا إلى مستشفى الأمراض النفسية، بعد الكشف الطبي عن اختلال حالته العقلية.

وكانت النيابة العامة قد استمعت إلى شقيق المتهم وزوجته واثنين من جيرانه وباقي أولاده، للتعرف على تفاصيل الواقعة.

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وجددت نيابة مركز ملوي الأربعاء الماضي حبس المتهم 15 يوما إضافية علي ذمة التحقيق.

وفي وقت سابق، قبض الأمن المصري على المتهم محمد على عبد العليم( 50 عاما)، وهو سائق مقيم بقرية معصرة ملوي، لاتهامه بإلقاء أطفاله الثلاثة أمام قطار الصعيد، مساء الجمعة الماضي.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT