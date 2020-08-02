جريمة بشعة تهز المغرب.. زوجة أب تنهي حياة طفلين بمراكش

أقدمت امرأة خمسينية على قتل اثنين من أبناء زوجها القاصرين، وذلك في حي القصبة بمدينة مراكش، في جريمة بشعة هزت المجتمع المغربي.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، أن "المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش فتحت تحقيقا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب جريمة القتل المزدوجة".

وباشرت الشرطة القضائية إجراءات معاينة جثتي القتيلين، وهما "طفل وطفلة يبلغان من العمر على التوالي 12 و14 عاما، تعرض أحدهما للخنق بغرفة بالطابق الأول بمسكن العائلة، فيما تعرضت الفتاة لطعنات باستعمال السلاح الأبيض بسطح المنزل ذاته".

وتشير المعطيات الأولية للتحقيق، إلى "تورط زوجة الأب في ارتكاب هذه الجريمة، وذلك لأسباب ودوافع يعكف المحققون حاليا على تحديد طبيعتها".

وبحسب البيان، تم إيداع المتهمة قيد الحراسة النظرية، رهن التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الجريمة.

المصدر: "هسبريس"