مصر.. فنانة تعود لزوجها السابق بعد عامين من طلاقهما

أعلنت الفنانة المصرية إيناس عز الدين اليوم الأحد، عن عودتها لطليقها السابق أحمد قمر، وذلك بعد انفصال دام نحو عامين.

وأعلنت إيناس الخبر من خلال نشر صور لها برفقه زوجها، وهي بفستان الزفاف، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" معلقة عليها بقولها: "والفرصة الثانية بنستناها".

واحتفلت الفنانة المصرية في أول أيام عيد الأضحى بعقد قرانها على مدير أعمالها وطليقها السابق أحمد قمر، واقتصر الحفل على حضور العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين لهما في محافظة الإسكندرية بمصر.

وأعلنت عز الدين انفصالها عن زوجها السابق في مارس عام 2018.

وطرحت المطربة المصرية مؤخرا، أحدث أغانيها بعنوان "مالناش نصيب"، وهي من كلمات الأمير عبد الإله بن فهد، وألحان غريب، وتوزيع طارق عبد الجابر ومن إخراج جاد، وأنتجتها شركة "أنا" لبندر الدوسري.

جيب اللي خدته جيب وروح مالناش نصيب 💔

تقدروا دلوقتي تشوفوا احدث كليباتي #مالناش_نصيب كامل من اللينك ده👇https://t.co/Sb38Qllqku



إنتاج شركة : ( انا ) للانتاج الفني و التوزيع استاذ بندر الدوسري

كلمات : عبد الإله بن فهد

الحان : غريب

توزيع : طارق عبد الجابر pic.twitter.com/FLsPFmsPG8 — Enas Ezz Eldeen (@enasezzeldeen) February 25, 2020

المصدر: "وكالات عربية + إنستغرام"