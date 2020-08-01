انفصال الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر عن زوجها السعودي يعقوب الفرحان في العيد يثير الجدل حول جنسيتها

فاجأت اللبنانية ليلى اسكندر متابعيها على تطبيق سناب شات بإعلان انفصالها رسميا عن زوجها السعودي من خلال عبارة كتبت على خلفية سوداء، جاء فيها: "أعلن انفصالي رسميا عن يعقوب الفرحان".

وكان الممثل يعقوب الفرحان قد اعترف بزواجه من ليلى إسكندر في العام 2015، بعد عامين من الزواج السري، معربا عن استغرابه، آنذاك، من مواقف بعض المعترضين على زواجه من الفنانة اللبنانية، بسبب اختلاف جنسيتهما وديانتهما.

ومن اللافت أن انفصال الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر عن الممثل السعودي يعقوب الفرحان، جاء في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبعد ست سنوات من الزواج أثمرت عن طفل واحد أسمياه يوسف.

وخبر انفصال ليلى اسكندر عن زوجها جعلها الأكثر بحثا على مؤشر البحث العالمي غوغل، خاصة في المملكة العربية السعودية.

والمثير في الأمر، أن ليلى اسكندر كانت قد عبرت عن اشتياقها لزوجها قبل 14 ساعة فقط من إعلان الانفصال، حيث كتبت: "هذا العيد الثاني بدونك، صعبة، الله لا يضيع لك تعب وترجع بالسلامة بو يوسف".

سبحان مغير الأحوال 14 ساعه بس انقلب كل شيء 💔💔!!#ليلى_اسكندرpic.twitter.com/Y2DzaH8SrD — خلود ∞ (@iKhl0d) July 31, 2020

وتصدر هاشتاج ليلي_اسكندر التريند الأول في السعودية، واتهمها المغردون باستغلال يعقوب فرحان لتحصل على الجنسية فقط، وحين نالت مرادها، طلبت الطلاق.

وفي ذلك كتبت مغردة: "#ليلي_اسكندر أخذت الجنسيه السعودية وسحبت على جهيمان".

ووافقتها الرأي مغردة باسم عهود، والتي قالت: "علشان تعرفون يالذكور السعوديه الأجنبية تاخذك مصلحة وخلها تنفعك الحين مزعل أهلك علشانها وآخرتها انحاشت".

#ليلي_اسكندر

علشان تعرفون ي الذكور السعوديه الاجنبيه تاخذك مصلحه وخلها تنفعك الحين مزعل اهلك علشانها واخرتها انحاشت pic.twitter.com/lsgRYHcncj — عهود (@ahoudsa_ma) August 1, 2020

وطالب مغرد آخر ليلى اسكندر بالتخلي عن الجنسية السعودية التي حصلت عليها، وكتب: "رجعي الجنسية".

وسخرت نينا بطريقة مختلفة من انفصال ليلى اسكندر ويعقوب فرحان، وكتبت: "هو حبها عشانها لبنانيه ولما صارت سعوديه طلقها كان فضلت زي ماهيا بدل الانسلاخ الي سوته لو حاب بنت البلد كان تزوج منها الله يعينها مايملى عينهم الا الرْق".

#ليلي_اسكندر هو حبها عشانها لبنانيه ولما صارت سعوديه طلقها كان فضلت زي ماهيا بدل الانسلاخ الي سوته لو حاب بنت البلد كان تزوج منها الله يعينها مايملى عينهم الا الرْق — نينا (@Nenaa_1989) August 1, 2020

ورأى سلمان الحكمي أن العلاقة محكوم عليها بالفشل منذ البداية، بسبب اختلاف الديانات والثقافات، وكتب: "إذا اثنين من بلد واحد متزوجين وكل واحد من منطقة تحس إن العلاقة بدون توافق .. فما بالك لما يكونوا اثنين لا توافق ديني ولا اجتماعي ولا جنسية صعب تستمر العلاقة .. الحب وحدة لا يكفي".

#ليلي_اسكندر

إذا اثنين من بلد واحد متزوجين وكل واحد من منطقة تحس إن العلاقة بدون توافق ..



فما بالك لما يكونوا اثنين لا توافق ديني ولا اجتماعي ولا جنسية صعب تستمر العلاقة ..



الحب وحدة لا يكفي .. pic.twitter.com/RUAlel2nIW — سلمان الحكمي (@s2m2hs) August 1, 2020

ونصح آخر السعوديين بألا يكرروا تجربة الزواج من أجنبية، وقال: "مالك الا بنت بلادك هي الي تصبر عليك وتتحملك وتفهمك".

#ليلي_اسكندر

إذا اثنين من بلد واحد متزوجين وكل واحد من منطقة تحس إن العلاقة بدون توافق ..



فما بالك لما يكونوا اثنين لا توافق ديني ولا اجتماعي ولا جنسية صعب تستمر العلاقة ..



الحب وحدة لا يكفي .. pic.twitter.com/RUAlel2nIW — سلمان الحكمي (@s2m2hs) August 1, 2020

وكانت ليلى اسكندر قد أثارت جدلاً واسعاً عقب إعلانها حصولها على الجنسية السعودية ، ما أثار التساؤلات حول ديانتها وهل اعتنقت الإسلام أم لا؟.

مالك الا بنت بلادك هي الي تصبر عليك وتتحملك وتفهمك ( كيفني معكم )♥️🇸🇦 #ليلي_اسكندر — Moh_alzahrani🇸🇦 (@mohalzahrani12) August 1, 2020

كما ظهرت في فيديو نشر على بعض المواقع الإلكترونية، شكرت فيه "ابودعيج" وذلك من أجل مساعدتها فى إنهاء الإجراءات الخاصة بمنحها الجنسية السعودية، وظهر معها فى الفيديو ابودعيج وهو يحمل هويتها الجديدة.

وسمع صوتها في المقطع المصور وهي تلقي التحية على رجل يدعى "أبو دعيج" أثناء تناوله الطعام جالسا على الأرض.

وقام الأخير بتحيتها مثنيا على فنها وحضورها قبل أن يعلن أنه سيزف إليها بشرى سارة. وقدم لها بطاقة هويتها الجديدة حيث تبين أنها حصلت على الجنسية السعودية بصفة زوجة مواطن.

ولفت أبو دعيج إلى أن الهوية صدرت بتوجيهات من وزير الداخلية السعودي ومن عدد من الجهات التي أظهرت الكثير من التعاون والتساهل.

المصدر: "وطن"