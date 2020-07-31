مصر.. عجل خارق حطم سيارة وكاد يقتل كل من حوله في عيد الأضحى (فيديو)

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو للحظة قيام عجل في مصر بمحافظة الغربية، بإحداث حالة من البلبلة أثناء محاولة جره لذبحه خلال عيد الأضحى.

وقالت وسائل الإعلام المصرية أن العجل الخارق أثار حالة من الذهول لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دخوله في حالة "هيجان" وخروجه عن السيطرة، حيث أقدم على تحطيم أجزاء من سيارة نصف نقل بقوته الخارقة.

ويوضح الفيديو المتداول العجل الضخم وهو ثائر ويحاول الهروب من الجزارين قبل ذبحه، ليظل ينطح ويرفص بعنف مانعا أي شخص يقترب منه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية