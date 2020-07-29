البحرين.. القبض على 18 شخصا لتحريضهم على ممارسة أفعال مخلة

ألقى الأمن البحريني القبض على 18 شخصا يحملون جنسيات آسيوية، بتهمة التحريض على ممارسة أعمال منافية للآداب العامة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية، العميد عبد العزيز معيوف الرميحي، إن الموقوفين من بينهم 13 امرأة، وتتراوح أعمارهم بين 20 و42 عاما.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن المتهمين قاموا بنشر إعلانات في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: وسائل إعلام بحرينية