مصر.. إصابة 6 سيدات إثر معركة بالعصي

أصيب 8 أشخاص من بينهم 6 سيدات خلال معركة بالعصي، اليوم الثلاثاء، بين مجموعتين من السكان بقرية العقب في مركز قوص بمحافظة قنا المصرية بسبب خلافات عائلية.

وتبين أن الطرفين جيران وتوجد بينهما خلافات قديمة، تجددت اليوم باشتباكات بالأيدي والطوب والعصي بين سيدات الطرفين، ما أدى إلى إصابة 6 منهن، فضلا عن إصابة رجلين اثنين.

ونقلت 4 سيارات إسعاف المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT