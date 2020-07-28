شاهد.. لحظة وصول جثمان "طبيب الغلابة" في مصر لمثواه الأخير

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو للحظة وصول جثمان الدكتور الراحل، محمد مشالي، المشهور بـ"طبيب الغلابة" لمثواه الأخير بمسقط رأسه في محافظة البحيرة.

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ورحل "طبيب الغلابة"، كما يطلق عليه في مصر لتقديم خدماته الطبية للفقراء، عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة عليه ودفنه بمقابر عائلته.

وكان وليد مشالي، نجل الطبيب الراحل، قد أعلن وفاته بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة لخدمه الفقراء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية