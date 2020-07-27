مصر.. القضاء يصدر حكما نهائيا ضد قتلة نجل المذيعة مروة ميمي

قضت محكمة الطفل في مصر، بمعاقبة المتهمين بقتل نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمي، بالسجن 7 سنوات للمتهم الأول، وغرامة مالية قدرها 10000 جنيه.

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فيما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات على المتهم الثاني، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، حيث حضر جلسة النطق بالحكم المحامي جميل سعيد، عن المذيعة مرورى ميمي والدة المجني عليه.

وذكر باقي المتهمين من أصدقاء المتهم والمجني عليه، أن المتهم أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدتهم له طلبوا منه خفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم أنه لا داعي للخوف، موضحا أن السلاح مؤمن، مضيفين أنه في أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، أصابت المجني عليه في رأسه فسقط قتيلا.

وتم القبض على المتهم و5 آخرين من أصدقاء القتيل وأحيلوا إلى نيابة الطفل، كما قررت النيابة إخلاء سبيل اثنين آخرين بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وتسليم اثنين آخرين لذويهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية