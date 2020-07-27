مصر.. انفعال والد الفتاة المشهورة بـ"هرم مصر الرابع" داخل المحكمة بعد الحكم بحبسها عامين

انفعل والد الفتاة المصرية حنين حسام المشهورة بـ"هرم مصر الرابع"، وذلك بعدما قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، بحبسها سنتين وغرامة 300 ألف جنيه.

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وقال والد حنين حسام بعد صدور الحكم: "حبستوها ليه، سنتين عشان صور.. لا قتلت ولا زنت ولا سرقت، ليه حبستوها، بنتي بتموت عايز أقعد معاها 5 دقايق بس حرام عليكم، ارحموني عايز أقعد مع بنتي بتموت، الدنيا كلها صور اشمعنا بنتي، بنتي مزنتش ولا قتلت".

وكانت المحكمة الاقتصادية في مصر قد قضت، اليوم الاثنين، بمعاقبة كل من حنين حسام، ومودة الأدهم، و3 آخرين، بالحبس لمدة عامين، مع تغريم كل واحد منهم 300 ألف جنيه.

وواجهت المتهمتان المشهورتان بـ"هرم مصر الرابع" و"بطل مصر" 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهي: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لهما، التحريض على الفسق، العضوية بمجموعة "واتس أب" لتلقي تكليفات باستغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما".

المصدر: اليوم السابع