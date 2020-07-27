مصر.. القضاء يصدر حكمه في قضية "هرم مصر الرابع" بعد نشهرهن فيديوهات فاضحة

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الاثنين، بمعاقبة كل من حنين حسام، ومودة الأدهم، و3 آخرين، بالحبس لمدة عامين، مع تغريم كل واحد منهم 300 ألف جنيه.

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وجاء حكم المحكمة في اتهامهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر الفسق والفجور، وذلك بعد رصد فيديوهات فاضحة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية حضر المتهمون وسط حراسة مشدده وتم ايداعهم في قفص الاتهام، مرتدين ملابس السجن الاحتياطي "الملابس البيضاء" كما ظهروا بالكمامات.

وواجهت المتهمتان المشهورتان بـ"هرم مصر الرابع" و"بطل مصر" 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهي: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لهما، التحريض على الفسق، العضوية بمجموعة "واتس أب" لتلقي تكليفات باستغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما".

المصدر: وسائل إعلام مصرية