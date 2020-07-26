مسن بريطاني لم يجدد منزله منذ 72 عاما (فيديو)

قالت وسائل إعلام بريطانية يوم الأحد، إن دوغ بيثيل البالغ 89 عاما من العمر، لم يجدد المنزل الذي ترعرع فيه مع إخوته الستة منذ 72 عاما.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، بأن قبطان البحرية السابق لم يؤسس عائلته الخاصة، إلا أنه اختار في نهاية المطاف العودة للإقامة مع والديه في ليفربول البريطانية وذلك حتى وفاتهما.

وأضافت أنه على مدى 60 عاما بعد ذلك لم يشأ دوغ أن يحدث أي تغييرات على المنزل حفاظا على الذكريات التي عاشها فيه، حيث بقي البيت على حاله تماما.

ويقول دوغ: "لا تزال غرف النوم كما كانت حين كنا أطفالا ولا تزال الأبواب والسقوف والأرضيات على حالتها الأصلية"، مشيرا إلى أن والده اشترى البيت المتكون من خمس غرف قبل 72 عاما مقابل 800 جنيه استرليني فقط.

وصرح دوغ بأنه منذ عشر سنوات فقط قام بتغيير المقابس الكهربائية التي كانت تستعمل منذ العام 1950، وأكد أن غالبية الأثاث قديم معظمه يعود إلى هدايا زفاف والديه.

وأوضح قبطان البحرية السابق أن أجمل الأوقات التي أمضاها في المنزل تعود إلى فترة الخمسينيات، سنوات ترعرعه مع العائلة.

المصدر: صحيفة "ميرور" البريطانية