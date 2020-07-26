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20 شخصا يهبون من أجل إنقاذ بومة سقطت في بئر (صورة)

مجتمع

20 شخصا يهبون من أجل إنقاذ بومة سقطت في بئر (صورة)
RT
20 شخصا من أجل إنقاذ بومة سقطت في بئر
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نفذت فرقة إنقاذ متطوعة في ألمانيا عملية معقدة لإنقاذ بومة نسرية صغيرة من بئر قلعة سابقة، في بلدة باد زيغبيرغ، حسبما ذكرت الشرطة يوم الأحد.

وتم إبلاغ الشرطة من قبل أحد المواطنين، الذي سمع صوت البومة يخرج من البئر، وفقا لما ذكرته الشرطة في بيان.

ومع ذلك، ولدى وصولهم إلى الموقع، لم ير المنقذون أية علامة على وجود البومة في البئر التي يصل عمقها إلى 40 مترا.

هذا، وتم إنزال جهاز قياس خاص إلى البئر واكتشف الجهاز مستويات منخفضة من الأكسجين في الأسفل، حيث تم العثور على الطائر الصغير، وهو بومة نسرية أوراسية.

وذكر بيان الشرطة أن عملية الإنقاذ استغرقت ثلاثة ساعات ونصف الساعة بمشاركة 20 شخصا.

المصدر: د ب أ

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