مصر.. قتل والده بسبب نصف دولار!

أقدم شاب مصري على قتل والده طعنا بسكين، بعد مشادة كلامية بينهما، بسبب 10 جنيهات، أي نحو نصف دولار أمريكي، في حي عزبة شاهين غرب مدينة المنيا.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع مشاجرة بين شاب ووالده بمنطقة عزبة شاهين، غرب المدينة، انتهت بمقتل الوالد طعنا بسكين.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين أن مشادة كلامية وقعت بين الاثنين، بسبب طلب الابن، البالغ 38 عاما والعاطل عن العمل، الحصول على مبلغ 10 جنيهات من والده البالغ 64 عاما والمحال على التقاعد.

وتطور ذلك إلى مشاجرة، سدد خلالها الابن 3 طعنات لوالده، مستخدما سلاحا أبيض، ونتج عن ذلك حدوث إصابات بالغة أودت بحياته، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى العام.

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي، أن المتهم يعاني من اضطرابات ومرض نفسي، وأنه كان دائم الشجار مع والده القتيل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية