مصر.. قوات الأمن تلقي القبض على مدير أعمال هيفاء وهبي والفنانة اللبنانية تطلق أول تعليق

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق محمد وزيري، بتهمة النصب بعد عدة بلاغات تقدمت بها الفنانة اللبنانية ضده.

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وقررت نيابة قسم ثان الشيخ زايد، الخميس، سجن وزيري 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية نصب وسرقة أموال، حيث تم استدعاؤه أمس للتحقيق معه، وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وفي أول تعليق لها بعد احتجاز وزيري، نشرت النجمة اللبنانية عبر ستورى حسابها بموقع إنستغرام، قائلة "الحمد الله".

وتطورت الأزمة بعد عودة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، إلى العاصمة بيروت، عقب زيارة استغرقت عدة أيام إلى القاهرة، في ظل تصاعد الخلاف بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بعدما أثار جدلا واسعا على منصات السوشيال ميديا عقب إعلانه الزواج منها.

ونشب خلاف بين هيفاء ووزيري، بعدما صرح سهاد إمام، محامى محمد وزيري، أنها حصلت على أجر مليون جنيه نظير بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، الذى صورته الفترة الماضية، مشيرا أن تلك الأرقام مثبتة في العقود المبرمة بين شركة وزيزي وهيفاء وهبي، لافتا إلى أن الفنانة حصلت على المبلغ قبل التصوير، وأن ما يقال عن وقف طرح الفيلم غير صحيح، خاصة أن موكله له الحق في التصرف في الفيلم لأنه ملكه.

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي قد حررت محضرا اتهمت وزيري بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية