الأردن.. قتلى وجرحة في حادث سير مروع على الطريق الصحراوي

توفي 5 أشخاص، جراء حادث سير مروع على الطريق الصحراوي، ما بعد جسر الكرك في الأردن.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال عمر محارمة إن سبب الحادث السرعة العالية "جدا" والتجاوز الخاطئ.

وقال محارمة إن الحادث وقع داخل تحويلة السلطاني على الطريق الصحراوي.

وأوضح مصدر طبي في الكرك، أن الحادث نتج عن تصادم مركبة خصوصية صغيرة مع شاحنة نقل عمومية "تريلا" في منطقة الأبيض جنوبي جسر الكرك على الطريق الصحراوي، بحسب صحيفة الغد الأردنية.

وقامت كوادر الدفاع المدني بنقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى الكرك الحكومي.

حادث سير مروع على الطريق الصحراوي يخلف 3 وفيات واصابتين.. صورhttps://t.co/7UU1126lW3pic.twitter.com/v9hQnOYnso — Kermalkom - كرمالكم (@Kermalkom) July 23, 2020

المصدر: وكالات