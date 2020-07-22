مادونا تتباهى بأمر لم يحدث!

غردت مادونا في "تويتر" مفتخرة بأنها لم تسدد غرامة قيمتها مليون دولار، زعمت أنها فرضت عليها لإلقائها كلمة في حفل موسيقي في سان بطرسبورغ قبل ثماني سنوات.

وكتبت مادونا متباهية: "لقد غرمتني الحكومة مليون دولار على دعم مجتمع المثليين. وأنا أبدا لم أدفع لهم".

وكان أقر في عام 2013 بروسيا قانون يحظر الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين الأطفال، ويواجه الأشخاص الذين ينتهكونه، دفع غرامة من أربعة إلى خمسة آلاف روبل.

وسرى قانون إقليمي في سان بطرسبورغ منذ 30 مارس 2012، يحظر الترويج للمثلية الجنسية والولع الجنسي بالقاصرين.

ووفقا له، فإن السلوك العلني الموجه إلى الترويج للواط، والسحاق وسلوكيات مشابهة، تترتب عليه غرامة إدارية للأشخاص الطبيعيين بمبلغ خمسة آلاف روبل، و50 ألف روبل لأصحاب المناصب، وللشخصيات الاعتبارية ما بين 250 ألف إلى 500 ألف روبل.

وكانت مجموعة من النشطاء قد رفعت بالفعل دعوى قضائية ضد مادونا ومنظمي حفلاتها في نوفمبر 2012، إلا أنها لم تمر.

وأكدت دائرة الصحافة الموحدة لمحاكم سان بطرسبورغ، أن محكمة موسكو في عام 2012 قضت برفض "دعوى رفعها نشطاء ضد مادونا، طالبوا فيها بتغريمها 333 مليون روبل".

المصدر: نوفوستي