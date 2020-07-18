الأردن.. توقيف مشاركين في الحفلة الراقصة بالبكيني

ألقت قوات الأمن الأردنية القبض على 3 أشخاص، إثر تداول مقطع فيديو أظهر مشاركتهم في حفلة قال مغردون إنها تخالف التقاليد وتنتهك تدابير السلامة في زمن كورونا.

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ونقلت مواقع أردنية عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله: "إن العاملين في إدارة البحث الجنائي وعلى إثر تداول مقطع فيديو لحفل مخالف لأوامر الدفاع والعادات والتقاليد وظهرت به مجموعة كبيرة من الأشخاص، وأقيم في إحدى المزارع، فقد باشروا التحقيق في المقطع وتمكنوا من تحديد موقع الحفل في إحدى المزارع في محافظة جرش".

وأضاف الناطق الإعلامي أنه "جرى إلقاء القبض على 3 أشخاص نظموا ذلك الحفل، وسيتم تحويلهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما ستتم متابعة باقي الأشخاص ممن حضروا الحفل لإحالتهم للقضاء".

المصدر: وسائل إعلام أردنية