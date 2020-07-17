الأردن.. جدل بعد تداول فيديو حفلة راقصة بالبكيني في زمن الجائحة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو قالوا إنه يظهر حفلة راقصة بثياب السباحة في إحدى مزارع مدينة جرش وبدا أن المشاركين فيها انتهكوا تدابير السلامة في زمن كورونا.

وأشارت مواقع أردنية إلى أن الفيديو أثار حفيظة الشارع الأردني الذي طالب الأمن بضبط الشباب والفتيات اللواتي ظهرن فيه.

وقال مغردون إن الفيديو المنتشر "خارج عن عادات وتقاليد الأردنيين"، فضلا على كونه يظهر خرقا لأوامر السلطات بمنع التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

المصدر: "تويتر"