الأردن.. جدل بعد تداول فيديو حفلة راقصة بالبكيني في زمن الجائحة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو قالوا إنه يظهر حفلة راقصة بثياب السباحة في إحدى مزارع مدينة جرش وبدا أن المشاركين فيها انتهكوا تدابير السلامة في زمن كورونا.
وأشارت مواقع أردنية إلى أن الفيديو أثار حفيظة الشارع الأردني الذي طالب الأمن بضبط الشباب والفتيات اللواتي ظهرن فيه.
وقال مغردون إن الفيديو المنتشر "خارج عن عادات وتقاليد الأردنيين"، فضلا على كونه يظهر خرقا لأوامر السلطات بمنع التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
الحرية الشخصية لا تعني الخروج عن قيم المجتمع ومبادئها..!— فراس الماسي | Firas Almasi (@FAlmasee) July 17, 2020
مالهذا خلقنا....! #مزرعة_جرش#حفلة_جرش#الأردن#لا_تقتلواpic.twitter.com/IrksCJwtkn
نعيب الزمن والعيب فينا— Sultan Alqweaan 🇯🇴 (@Sultangouaan1) July 17, 2020
ليست من عادتنا وتقاليدنا ما حصل اليوم في
جرش#مزرعة_جرش#حفلة_جرش#الأردن#لا_تقتلواpic.twitter.com/1OTcNI3uG1
المصدر: "تويتر"