شاهد.. شاب يراقب والدته من شباك المستشفى لحين وفاتها بكورونا

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لشاب فلسطيني ظل يراقب والدته الراقدة في أحد مستشفيات الخليل جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "الحاجة رسمية سويطي (73 عاما)، توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا، وهي من بيت عوا بالخليل".

وأظهرت صور نشرتها بعض المواقع الاخبارية الفلسطينية، أن ابن الحاجة رسمية تسلق جدار المستشفى الحكومي وصار يراقب والدته من خلف زجاج نافذة الغرفة التي كانت ترقد فيها، لحين الإعلان عن وفاتها.

صورة مؤثرة لشاب تسلق جدار مستشفى خليل الحكومي لمراقبة والدته التي كانت تعالج من فيروس كورونا، قبل ان يعلن رسميا عن... Опубликовано ‎العربية فلسطين Alarabiya Palestine‎ Четверг, 16 июля 2020 г.

المصدر: "وكالات"