فقدان شاب أردني في الولايات المتحدة - فيديو

أعلنت أسرة الشاب الأردني سمير الطوالبة، عن فقدان أبنها في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، حيث ترجح السلطات فقدانه في نهر في المنطقة.

وقال شقيق سمير: "أنه وصديقه كانا يتنزهان بالقرب من نهر يدعى كرين في كاليفورنيا، مساء الأربعاء، وأن صديقه قال في التحقيقات، أنه كان يغير ملابسه، وبعد انتهائه لم يجد سمير بجانبه".

وأشار شقيق الشاب المفقود، إلى أن سلطات كاليفورنيا بدأت بالبحث عن شقيقه باستخدام الطائرات المروحية فقط، بطريقة مختلفة عن المتبعة في الأردن، والتي يتم فيها استخدام فرق من الغواصين للبحث.

وبين، أن "أصدقاء شقيقه وأسرته في أمريكا طلبوا استخدام غواصين للبحث عن الشاب المفقود، لكن السلطات رفضت طلبهم".

وناشدت أسرة سمير وزارة الخارجية الأردنية، التدخل لتكثيف عمليات البحث عن ابنها.

المصدر: "خبرني"