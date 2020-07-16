امرأة تلد من دون أن تعرف أنها حامل

وضعت سيدة بريطانية تبلغ من العمر 31 عاما، طفلتها في حمام منزلها، من غير أن تعرف أنها حامل لأن أعراض الحمل لم تظهر عليها.

وقال موقع "ذا صن" البريطاني، إن ذلك حدث بعد ساعة على تشخيص حالتها من قبل الأطباء، على أنها متلازمة القولون العصبي واحتباس الغازات.

وعانت المحامية شارلوت ويلر سميث، من تقلصات في المعدة دامت يومين متتالين ولم تكن تعلم أنها حامل، إذ لم تظهر عليها أعراض الحمل المتمثلة بانتفاخ البطن، حتى أنها ركضت لمسافة 7 كيلومترات وخضعت لجلسات تمرين خاصة بينما كانت تعاني من تقلصات في المعدة.

وحول مخاضها وعملية الإنجاب تحدثت سميث لبرنامج Good Morning Britain، وقالت إن مخاضها بدأ بينما كان صديقها خارجا يمارس رياضة الجري. وأضافت: "عانيت من بعض الآلام في المعدة لأقوم بالصعود والهبوط على أدراج المنزل، وفكرت فقط في أنه علي التوجه للمرحاض، إذ أعاني احتباسا للغازات".

وتابعت: "أدركت بأن شيئا ما يحدث عندما شاهدت الحبل السري، واتصلت بزوجي، فيما أنجبت طفلتي في الرواق، حيث انتظرنا سيارة الإسعاف".

وأثنت الطبيبة المشرفة على سميث، على الأبوين لما تمتعا به من رد فعل هادئ خلال عملية الولادة، والمساعدة على ولادة الطفلة التي كانت تعاني من نقص كبير في الأوكسجين.

المصدر: وكالات