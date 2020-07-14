سوريا.. رجل يقتل زوجته بمطرقة حديدية والسبب...!

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن جريمة قتل وقعت في بلدة كفربهم التابعة لمحافظ حماة السورية، حيث قام زوج بقتل زوجته مستخدما المطرقة الحديدية (الشاكوش) وآلة حادة.

وبحسب وزارة الداخلية السورية، وبناء على المعلومات الواردة لمخفر شرطة كفربهم التابع لقسم شرطة حماه الخارجي، بتعرض امرأة للضرب على رأسها بواسطة مطرقة حديدية وطعنات سكين في جسدها، ومن خلال المتابعة الدقيقة وجمع المعلومات والأدلة تبين وجود خلاف عائلي بين المغدورة وزوجها.

وبعد المراقبة والبحث تم إلقاء القبض عليه من قبل عناصر شرطة مركز الانطلاق بعد الاشتباه به ووجود بقع دماء على يديه، وبالتحقيق معه وسؤاله عن مصدر بقع الدماء اعترف بإقدامه على قتل زوجته بسبب خلاف عائلي بينهما واستفزازها له، حيث قام بطعنها بسكين وضربها عدة ضربات على رأسها بواسطة مطرقة حديدية.

المصدر: وزارة الداخلية السورية