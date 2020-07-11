طالب جامعي يطعن جدته حتى الموت ويسرق مصاغها في سوريا (صور)

أقدم طالب جامعي في مدينة حماة السورية على قتل جدته طعنا، وسرق مصاغها الذهبي، حسبما أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك".

وذكرت الوزارة أن أجهزة الأمن تلقت بلاغا بالعثور على جثة امرأة ثمانينية مقتولة داخل منزلها في حي الشريعة، وجثتها مضرجة بالدماء ومصابة بطعنات عدة.

وألقت الشرطة القبض على الشاب، الذي يدعى "زيد. ا"، وأحالته للتحقيق لدى فرع الأمن الجنائي في حماة، حيث اعترف بقتل جدته وسرقتها.

وجاء في التفاصيل، أن الشاب أوهم جدته أنه سيغادر المنزل، لكنه دخل المطبخ وأحضر سكينا وطعنها عدة طعنات بوجهها وكافة أنحاء جسدها، وقام بسرقة حقيبة جلدية تحتوي على مصاغ ذهبي، وحقيبة جلدية أخرى مقفلة بواسطة قفل رقمي.

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بعد ذلك توجه القاتل إلى جامعته، ثم غادر إلى منزل ابن خالته، وطلب منه استبدال ثيابه كي لا ينكشف أمره، لكن أجهزة الأمن تحفظت على ثياب المتهم التي عليها آثار دماء، كما جرى إحضار الحقيبتين المسروقتين، حيث عثر على أداة الجريمة ومصاغ ذهبي متنوع يزن حوالي 234 غراما.

المصدر: وزارة الداخلية السورية