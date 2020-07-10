الفنان الراحل محمود رضا في حوار نادر: الحب أقوى من المرض والموت

أعرب الفنان الكبير محمود رضا الذي رحل اليوم فى حوار سابق، عن اعتقاده الراسخ بأن الحب أقوى من المرض والموت، وأنه تزوج من قرينته نديدة فهمى رغم كشف أهلها أنها مريضة بروماتيزم القلب.

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وقال أشهر مصمم رقصات مصري فى حوار نادر مع الإعلامي عمرو الليثى، إن الحب أقوى من المرض وأنه تزوج هو وشقيقه على رضا من أختين شقيقتين وهما فريدة ونديدة فهمى، وبعد تأسيس فرقة رضا حكى أن زوجته كانت مريضة بالقلب وقد قالوا له أهلها إنها مريضة بروماتيزم فى القلب، وحذره البعض أنه سيتزوج سيدة محكوما عليها بالموت، لكنه أحبها وقرر الزواج منها، وتزوج على رضا من شقيقتها فريدة فهمى.

وأكد والد النجمة شيرين رضا، أنه تعلم اللغة الإنجليزية بسبب حبه لزوجته، وأوضح أن حبه لها كان أقوى من المرض ولم يخطر على باله أنها ستموت في يوم من الأيام.

وذكر أنه فوجئ بأن شقيقه على وقع أيضا في حب فريدة فهمى، وهى كانت تصغره في السن بسنوات كثيرة ومع ذلك توجها لوالدهما حسن فهمى لطلبا يديهما، ووافق والد فريدة واعتبرنا مثل أولاده وقدمت ثنائي رائع مع فريدة.

يشار إلى أن الفنان كبير محمود رضا توفى اليوم عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا.

محمود رضا واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبي المصري، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينات، طافت بالصعيد والأرياف حتى تتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح أو المناسبات.

بدأ محمود رضا مشواره مع السينما في عام 1949، حيث شارك في فيلم "أحبك أنت" في دور راقص، وبعدها شارك في فيلم فيلم "بابا أمين" للمخرج يوسف شاهين، ولعب دور راقص في الكباريه، الذي كانت تعمل به فاتن حمامة.

وقدم أفلام أغلى من عينيه، وقلوب حائرة، وفتي أحلامي، وساحر النساء، ونور عيوني، وغريبة، وعفريت سمارة، وغيرها.

في عام 1967، قدم فيلمه الأشهر "غرام في الكرنك"، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، وكان آخر أعماله مسلسل "قمر 14" في عام 2008.

المصدر: "اليوم السابع"