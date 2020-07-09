مصر.. الإعدام لشاب قتل مسؤولة كبيرة في بنك شهير

أيدت محكمة النقض المصرية، حكم الإعدام الصادر بحق المتهم بقتل نيفين لطفي، رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي، بعد رفض الطعن الذي تقدم به.

وجاء التأكيد على الحكم بعدما قضت محكمة جنايات الجيزة في وقت سابق بالإعدام شنقا لكريم صابر، المتهم بقتل نيفين لطفي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة حشيش وترامادول وهيروين، وإحراز سلاح أبيض، وسرقة سيارة.

وجاء في أمر إحالة المتهم كريم صابر عبد المعطي، أنه توجه إلى مسكن المجنى عليها وتسلل إلى غرفتها وعندما استيقظت كمم فمها وعاجلها بسبعة طعنات نافذة في رقبتها وصدرها بسكين استولى عليه من المطبخ.

واعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة وتسلله لمسكن الضحية عن طريق تسلق سور الفيلا، وكسره نافذة المطبخ واستل سكينًا ودخل غرفتها للسرقة، وحال استشعار المجنى عليها به ومقاومتها له طعنها عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها.

كما اعترف بسرقة "جهاز آيباد، و600 دولار، و145 درهما إمارتيا، وبعض متعلقات شخصية، وعند خروجه من مسكنها سرق سيارتها للهرب، إلا أنه تعرض لحادث سير، حيث اصطدم بالجزيرة الوسطى للطريق، ما دعاه لتركها وفر هاربا إلى أن تم القبض عليه.

المصدر: مصراوي