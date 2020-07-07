مصر.. اعترافات صريحة ومثيرة تدلي بها فتاة متهمة بالإغراء الجنسي

أدلت هدير الهادي إحدى فتيات "تيك توك" المتهمة بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإغراء وممارسة الدعارة والرذيلة، باعترافات مثيرة وجريئة.

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وقالت الهادي خلال حديثها أمام النيابة المصرية، إنها من أسرة متوسطة الحال وفي حالة متواضعة وتقوم بالصرف على معيشتهم من خلال تحويل الأموال لهم.

وأضافت أنها كانت مقابل مبالغ مالية تعمل في شركة دعاية للمنتجات على مواقع التواصل الاجتماعي وتعرض نفسها وتسجل مقاطع خادشة للحياء لتسويق المنتجات، في ظل استغلال الشركة حالة فقرها، مشيرة إلى أن الشركة كانت تطلب منها الترويج للمنتجات باستخدام الإثارة.

كما تضمنت التحقيقات كافة المحادثات الجنسية التي قامت خلالها المتهمة بالاتفاق مع شاب عربي لمقابلتها أمام مسجد الحصري في القاهرة.

وقامت النيابة العامة بالانتقال إلى شقة المتهمة والتي عاينتها ثم أمرت بتشميعها وحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما واستمعت النيابة إلى أقوال الجيران الذين أكدوا تضررهم من تصرفات الفتاة المشينة خاصة خروجها ودخولها مع الشباب دون حياء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية