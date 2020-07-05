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مصر.. القبض على فتاة نشرت فيديوهات فاضحة على "تيك توك"

أخبار العالم العربي

مصر.. القبض على فتاة نشرت فيديوهات فاضحة على
facebook.com/Hadeer-Alhady
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ألقت الإدارة العامة للآداب بمحافظة الجيزة المصرية القبض على فتاة تدعى هدير الهادي، إثر اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة خادشة للحياء على تطبيق "تيك توك".

ورصدت الإدارة مقاطع فيديو نشرتها هدير عبر "تيك توك" ووجدتها منافية للآداب العامة.

وذكرت مصادر مطلعة أن قوات الأمن ألقت القبض على هدير في منطقة حدائق أكتوبر، وجار اتخاذ الإجراءات تمهيدا لعرضها على النيابة العامة التي ستتولى التحقيق.

مصر.. القبض على فتاة نشرت فيديوهات فاضحة على
facebook.com/Hadeer-Alhadyy

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: مواقع إخبارية مصرية

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