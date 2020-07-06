بالصور.. كيف يحتفل أبناء الأثرياء برفع الحظر؟

عاد الكثير من أبناء الأثرياء لنمط الرفاهية التي كانوا يعيشونها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، وتسبب في توقف معظم الأنشطة الحياتية حول العالم لأشهر.

ورصد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية جانبا من حياة الترف التي يعيشها أبناء الأغنياء في جميع أنحاء العالم وكيف يحتفلون بإنهاء الإغلاق.

A toast to freedom: Rich Kids of Instagram celebrate the loosening of lockdown restrictions https://t.co/VlgVqKzZzZ — Daily Mail Online (@MailOnline) July 3, 2020

وتقول الصحيفة إن أبناء الأغنياء انطلقوا في رحلات التسوق المصممة والطائرات الخاصة والأقنعة المرصعة بالماس احتفالا برفع الحظر.

وتشمل مظاهر الترف التي يقضيها هؤلاء، العديد من الأنشطة الحياتية الفارهة، منها سفر آلاف الأميال بسيارات باهظة الثمن والاستلقاء للاستمتاع بالشمس فى فنادق خمس نجوم.

ولفتت الصحيفة إلى أن أبناء الأثرياء حول العالم كانوا حريصين على تعويض الوقت الضائع فى الإغلاق، مشيرة إلى أن بين المظاهر الأكثر إسرافا، كان رجل الأعمال الذي حرص على تطبيق التباعد الاجتماعى بينه وبين فتاة يلتقيها وتفصل بينهما سيارة رولز رويس باهظة الثمن.

المصدر: سبوتنيك