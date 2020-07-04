(بالفيديو) فنانات يروين وقائع تحرش بهن.. ورانيا يوسف توجه رسالة للفتيات وللسلطات المصرية

تراوحت ردود الفعل على فضيحة التحرش الجنسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بين اعتراف فنانات شهيرات بوقائع تحرش بهن، وبين توجيه رانيا يوسف رسالة للفتيات وللسلطات المصرية عن التحرش.

وقالت الفنانة رانيا يوسف في اعترافها بالتعرض للتحرش الجنسي عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام": "نعم تعرضت للتحرش.. كلمة تعاني منها كل امرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان.. حادثه الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية بل هناك العشرات أو آلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح!".

وتابعت: "أنا أواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حساباتي الرسمية وأيضا الإيميل الخاص به الذي تأتي عليه عدد كبير من رسائل التحرش اللفظي، والتي يستبيحون إرسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر، والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان (عملها، المواصلات، وغيرها) وأيضا عبر الهواتف المحمولة، فالتحرش بأنواعه كبير فلا بد من التصدي له بكل أنواعه المختلفة لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع".

وذكرت الفنانة الشابة لالا فضة، عبر خاصية القصص بحسابها على "إنستغرام"، أنها تعرف هذا الشاب، وتحدثا سويا من قبل، وكان من الممكن أن تكون إحدى ضحاياه.

وتابعت: "أنتوا مستوعبين المكتوب؟ الفكرة إن الشخص ده كلمني قبل كده مرة واتنين، أنا كنت ممكن أكون مكان أي واحدة من دول زي ما حد من صحابك أو أختك أي حد تعرفه كان ممكن يكون مكان البنات دول".

وأضافت: "مش عايزة اسمع حد بيقول هي السبب، مش عايزة حد يقول حرام مستقبله، كفاية كده واتكلموا في الموضوع أكتر وأكتر عشان للأسف أهل الحيوان ده رافعين قضية على أول بنت اتكلمت بتهمة التشهير".

أما الإعلامية ريهام سعيد، فنشرت مقطع فيديو من إحدى حلقات برنامجها "صبايا الخير"، تحدثت خلاله قبل سنوات عن أزمات التحرش الجنسي والاغتصاب بين الشباب، مطالبة بأن يكون هناك قانون رادع للتحرش بكل أشكاله، ومناشدة الأهالي بأن يهتموا بتربية أبنائهم وحمايتهم من أي أخطار قد تصيبهم بمثل هذه الأمور.

عمرو أديب: لأ يعني لأ.. طالما الست قالت لأ حتى لو مراتك ماينفعش تجبرها#الحكاية#MBCMASRpic.twitter.com/SDtU8rXREu — الحكاية (@Elhekayashow) July 3, 2020

وتابعت في الفيديو عن الواقعة التي حدثت وقتها: "كلهم غلطانين بتفاوت، وأقل واحدة فيهم هي المجني عليها.. كلهم غلطانين من أول الأهل للولاد والبنت.. لازم نصاحب أولادنا وننصحهم ونتكلم معاهم ونشوف أصحابهم بدل ما حد يضرهم أو يخليهم يضروا حد، لازم أي واحد يقل أدبه على واحدة يتعاقب أشد عقوبة.. علموا أولادكم الدين قبل الأخلاق لأن الدين مش طرحة".

وعلقت ريهام على الفيديو قائلة: "عن المتحرش أحمد بسام.. عارفة إن رأيي مش هيعجب كالعادة، لكن ده رأيي من زمان.. الاحترام مش طرحه هاتلبسيها".

وفي ذات السياق، ناقش الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" تفاصيل القضية المثارة منذ أمس الجمعة، حيث قال: "لا يعني لا، عندما ترفض الفتاة أي إجراء معها فهو كامل حقها، وإن أُرغمت فهذا مرفوض سواء كانت صديقة أو حبيبة أو زوجة"، ورفض أديب لوم الفتيات بأنهن السب وراء التحرش بهن أو اغتصابهن.

وأعلنت الإعلامية رضوى الشربيني عن دعمها وتكفلها بقضايا الفتيات المتضررين جنسيا سواء تحرش أو أغتصاب، حيث قالت في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لو أي واحدة ده تحرش بيها أحمد ده ولا غيره.. وخايفه منه ولا من أهله، أنا معها وهرفع لها القضيه على حسابي، و"إن شاء الله الحق هينتصر يعني هينتصر".

تعود بداية فضيحة التحرش الجنسي في الجامعة الأمريكية، إلى اتهام فتيات يدرسن في هذه الجامعة بالقاهرة، لشاب من طلاب بالجامعة، مارس التحرش بهن لسنوات، وأكدن أن هذا الشاب دائم دائم التحرش بفتيات الجامعة.

المصدر:masralarabia