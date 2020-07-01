الفنان المصري هاني شاكر يكشف حقيقة إصابته بكورونا

نفى الفنان المصري، هاني شاكر، اليوم الأربعاء، ما أشيع بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد، معلنا أن له حفلة خلال الشهر الجاري.

وخلال مداخلة هاتفية إلى برنامج يعرض على قناة CBC، أشار الفنان إلى أن المسرح المكشوف في الأوبرا سيشهد حفلات جديدة مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وأضاف شاكر أنه كان يرى في الفترة السابقة عددا قليلا جدا من أصدقائه في أوقات متباعدة، وسط إجراءات وقائية، كما أنه كان معظم الوقت في البيت أو يركب "العجلة" أو يمارس الرياضة.

ناصر حاتم

المصدر: RT